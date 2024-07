Lo ha ordinato il ministero della Cultura. Picchi di 43°C nella Capitale ellenica

L’Acropoli di Atene chiusa per il caldo torrido. Lo ha ordinato il ministero della Cultura greco mercoledì dalle 12 alle 17 mentre le autorità locali hanno messo in guardia abitanti e turisti. L’aria calda proveniente dall’Africa continuerà a soffiare sulla penisola ellenica per tutta la settimana con picchi fino a 43°C. Anche la Croce Rossa è intervenuta per le strade distribuendo bottigliette d’acqua refrigerata e volantini informativi ai visitatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata