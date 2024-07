Il presidente americano in un'intervista a NBC News: "Ho solo tre anni più del mio avversario, il mio acume mentale è buono"

“Un clone di Donald Trump“. Così il presidente americano Joe Biden ha definito JD Vance, il senatore 39enne dell’Ohio scelto dal tycoon al suo fianco nel ticket presidenziale verso le elezioni di novembre. “Non vedo differenze”, ha detto Biden parlando con i cronisti mentre era in partenza per Las Vegas. Successivamente, l’inquilino della Casa Bianca ha tenuto una lunga intervista con NBC News, in cui ha trattato molti temi, dalla campagna elettorale all’attentato a cui il suo avversario è sopravvissuto sabato scorso a Butler in Pennsylvania.

“Non so se attentato cambierà le elezioni”

L’intervista è stata condotta dal giornalista di NBC Lester Holt, che gli ha chiesto in che modo l’attentato a Trump potrebbe cambiare la traiettoria delle elezioni. “Non lo so, e non lo sai nemmeno tu“, ha risposto Biden, spiegando di avere “pensato meno” alle conseguenze dell’attentato sul voto e più alla “salute” di Trump e al fatto che fosse “al sicuro”. E poi, successivamente, a “cosa succederà da qui in poi in termini del tipo di copertura che riceveranno il presidente, il vicepresidente, l’ex presidente e il nuovo vicepresidente”.

“Ho detto a Trump che ero preoccupato e pregavo per lui”

Biden ha poi riferito il contenuto della sua breve telefonata con l’ex presidente dopo gli eventi di Butler. “Gli ho detto quanto ero preoccupato e volevo assicurarmi di sapere come stava effettivamente”, ha rivelato. La conversazione è stata “molto cordiale”, ha detto il presidente, aggiungendo: “Ha detto che stava bene. E mi ha ringraziato per averlo chiamato. Gli ho detto che era letteralmente nelle mie preghiere e in quelle di Jill (la moglie, ndr)”.

“Ho solo tre anni in più di Trump, mio acume mentale è buono”

Biden ha poi cercato di fugare i dubbi sulla sua età e sui segni di fragilità mostrati nel dibattito di giugno ad Atlanta contro Trump. “Sono anziano, ma ho solo tre anni più di Trump” e “il mio acume mentale è buono“, ha detto il presidente. “Ho fatto più di quanto qualsiasi presidente abbia fatto in tre anni e mezzo. Voglio essere giudicato su questo”, ha aggiunto, pur riconoscendo che i dubbi sulla sua età sono “legittimi“.

“A chi do ascolto se continuare? Solo me stesso”

Infine, alla domanda di Holt, che gli ha chiesto con chi si consulti su questioni come rimanere o meno in corsa per la Casa Bianca, Biden ha risposto: “Me stesso. Lo faccio da tanto tempo“. Il presidente Usa ha quindi ribadito che non intende abbandonare, dopo essere stato scelto dagli elettori, durante le primarie, come candidato democratico alla Presidenza. “Li ascolto”, ha detto.

