Mosca però precisa: "L'attuale amministrazione Usa è contraria al dialogo"

Mentre prosegue il conflitto in Ucraina il presidente ungherese Viktor Orban – che nei giorni scorsi, da presidente di turno dell’Unione Europea (ma senza ricevere un mandato dalle istituzioni europee) ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, il leader cinese Xi Jinping e l’ex presidente americano Donald Trump – propone che sia proprio Trump a svolgere il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev. Ecco tutte le notizie sulla guerra in Ucraina IN AGGIORNAMENTO

10:45 Cremlino: “Prematuro dire se Trump possa mediare”

È prematuro ipotizzare una futura mediazione di Donald Trump sulla guerra in Ucraina laddove dovesse venire rieletto presidente degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “In questo momento ci sono molte speculazioni su chi sia pronto per cosa e su chi aderirà a quali posizioni”, ha spiegato. Trump – ha aggiunto – è “un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, a partire da ieri aspettiamo l’esito delle elezioni, gli elettori americani decideranno il proprio futuro, questa è la loro preoccupazione, non la nostra”.

10:43 Orban ai leader Ue: “Trump ha piani precisi per la pace”

In una lettera inviata ai leader Ue, il premier ungherese Viktor Orban ha menzionato e lodato un piano per la pace che sarebbe stato elaborato dall’ex presidente americano Donald Trump. Lo riporta il Financial Times. Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump chiederà rapidamente che l’Ucraina tenga colloqui di pace con la Russia se verrà rieletto, avrebbe scritto Orban nella missiva. La lettera segue una recente serie di incontri con il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Trump in quella che Orban ha definito una “missione di pace”. “Non possiamo aspettarci alcuna iniziativa di pace da Trump fino alle elezioni”, ha scritto Orban nella sua lettera. “Posso tuttavia affermare con certezza che subito dopo la sua vittoria elettorale, non aspetterà fino al suo insediamento, ma sarà pronto ad agire immediatamente come mediatore di pace”. Orban ha affermato che Trump “ha piani dettagliati e ben fondati per (un piano di pace)”. Orbán ha anche detto che nei suoi incontri ha riscontrato una “osservazione generale” secondo cui “l’intensità del conflitto militare aumenterà radicalmente nel prossimo futuro”.

10:21 Cremlino: “Amministrazione Usa contraria al dialogo”

L’attuale amministrazione statunitense è contraria al dialogo sull’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Per ora procediamo partendo dalle realtà esistenti“, ha affermato, “vediamo che l’attuale amministrazione è contraria a qualsiasi dialogo e insiste ancora nel continuare la guerra fino all’ultimo ucraino”. Washington – ha insistito Peskov – “non risparmia risorse finanziarie, attrezzature militari e così via. Questa è la realtà con cui abbiamo a che fare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata