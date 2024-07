Olena Kondratiuk a Roma: "Da Usa sostegno bipartisan”

“Non sono solo io a essere preoccupata, ma lo è l’intera Unione Europea”. Risponde così Olena Kondratiuk, vicepresidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, durante un’intervista a LaPresse, sul recente viaggio di Viktor Orban in Russia e in Cina. “Stiamo assumendo la stessa posizione dell’Ue – ribadisce Kondratiuk – e vediamo le critiche di tutti i leader Ue verso il viaggio di Orbàn, considerato come parte di una missione poco chiara”. “Abbiamo già avviato i negoziati per entrare nell’Ue – conclude – e per noi è importante mantenere il ritmo soprattutto quando l’Ungheria ha la presidenza di turno”. Sulla possibile elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti, Kondratiuk afferma: “Esiste un sostegno bipartisan negli Stati Uniti d’America e sia repubblicani che democratici dichiarano costantemente che il sostegno all’Ucraina rimarrà invariato”, anche perché “com’è stato confermato dal vertice di Washington, l’accordo di sicurezza, firmato dagli stessi Stati Uniti, è irreversibile”. La numero due della Rada non lesina poi un commento sul dissenso interno, in Ucraina, a Vlodymyr Zelensky:“Dopo due anni e mezzo di invasione su larga scala da parte della Russia è normale che la gente si stia stancando della guerra”. “Nonostante questo il popolo ucraino è unito come mai prima”, chiarisce la vicepresidente della Rada, che fa parte di una partito di minoranza e di opposizione.

