Starebbe subendo importanti pressioni dai suoi comandanti affinché accetti l'accordo sulla tregua

Mentre lentamente procedono i negoziati per una tregua a Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, continua il conflitto nella Striscia a pochi giorni dal massiccio attacco su Khan Younis in cui hanno perso la vita più di 90 civili palestinesi e Israele ha ucciso il comandante di Hamas Rafa’a Salameh. Secondo funzionari dell’intelligence Usa citati dalla Cnn, anche il leader di Hamas, Yahya Sinwar, si troverebbe nella regione di Khan Younis, nei tunnel sotto la città. Ecco tutte le notizie dalla guerra a Gaza IN AGGIORNAMENTO.

11:47 Cnn: leader Hamas Sinwar nascosto in tunnel sotto Khan Younis

Il leader di Hamas Yahya Sinwar si nasconderebbe nei tunnel che si trovano sotto Khan Younis, sua città natale, nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Cnn, citando funzionari dell’intelligence americana. Durante un incontro a porte chiuse avvenuto sabato scorso il direttore della Cia, Bill Burns, avrebbe affermato che Sinwar, considerato un personaggio chiave ai fini della riuscita dei negoziati di tregua, starebbe subendo le pressioni dei sui comandanti militari affinché accetti l’accordo e ponga fine alla guerra. Sinwar, avrebbe spiegato Burns, “non è preoccupato per la sua vita” ma sta subendo enormi pressioni.

