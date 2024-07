Almeno 5 morti in attacco su 'area sicura' al-Mawasi

I familiari degli israeliani tenuti in ostaggio a Gaza, insieme a migliaia di sostenitori, sono partiti da Ma’ale Hahamisha per l’ultima tappa di una marcia di quattro giorni da Tel Aviv a Gerusalemme, nella quale chiedono un accordo con Hamas per garantire il rilascio dei loro cari. “Stiamo vedendo sempre più segnalazioni che il primo ministro Benjamin Netanyahu continua a sabotare l’accordo (per liberare gli ostaggi). Aggiunge richieste che potrebbero costare la vita a Matan, aggiunge richieste che potrebbero costare la vita ad altri ostaggi”, ha dichiarato durante la marcia Einav Zangauker, il cui figlio Matan , 24 anni, è stato rapito dai terroristi dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. “Non te lo permetteremo, Benjamin Netanyahu. Ti chiediamo di smetterla di sabotare l’accordo, ti chiediamo di firmare l’accordo. Metti da parte tutte le considerazioni personali o politiche e riporta gli ostaggi a casa”, ha detto ancora Zangauker.

Almeno 5 morti in attacco su ‘area sicura’ al-Mawasi

Almeno cinque persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite a causa di un attacco aereo israeliano al campo profughi di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis. Lo riferisce Al Jazeera. Le forze israeliane hanno dichiarato al-Mawasi “area sicura” dopo aver ordinato agli sfollati di Rafah di trasferirsi a Khan Younis, in seguito all’inizio dell’operazione nella città al confine con l’Egitto, il 7 maggio.

Idf, ucciso comandante forze sicurezza interna Hamas

Secondo quanto riportato dall’esercito israeliano, il capo di un dipartimento delle forze di sicurezza interna di Hamas nella Striscia di Gaza è stato ucciso in un attacco aereo venerdì. Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), Hossam Mansour prestava servizio anche nell’ala militare di Hamas, oltre a ricoprire un ruolo nelle forze di sicurezza interna del gruppo terroristico, riporta Times of Israel. L’Idf ha affermato che Mansour “ha avuto un ruolo significativo e continuo nella preservazione e nella presenza del governo di Hamas nella Striscia di Gaza, minando al contempo gli sforzi di Israele nella regione”. Mansour, secondo l’Idf, è stato anche uno dei direttori della fondazione al-Khair con sede nel Regno Unito, un gruppo di aiuti che le forze israeliane accusano di aver trasferito fondi a gruppi terroristici a Gaza “sotto le mentite spoglie di attività umanitarie”. Secondo i media di Hamas, quattro persone che lavoravano per al-Khair sono state uccise nell’attacco aereo, avvenuto presumibilmente in un centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Idf ha colpito deposito parapendio utilizzati in attacco 7 ottobre

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che i loro caccia hanno effettuato ieri sera attacchi aerei contro un deposito di parapendio nella zona di Rafah, utilizzato da Hamas nell’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele. In una dichiarazione, riporta Times of Israel, l’esercito ha aggiunto che le truppe della 162a divisione delle Idf continuano a operare nella città meridionale di Gaza e hanno distrutto diversi cunicoli e ucciso numerosi uomini armati nelle ultime 24 ore. Durante i combattimenti a Rafah, i soldati della Brigata Nahal hanno ordinato un attacco aereo per eliminare una cellula di tre uomini armati che avevano sparato contro di loro con un lanciarazzi da un tunnel, ha riferito ancora l’Idf.

