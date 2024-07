A Milwaukee, in Wisconsin, la Convention del Partito repubblicano

Un minuto di silenzio per la vittima dell’attentato a Butler, la conta dei delegati delle varie delegazioni, la notizia della scelta di Donald Trump del senatore dell’Ohio JD Vance come candidato alla vice presidenza. La Convention repubblicana di Milwaukee si è aperta ad appena 48 ore dal tentativo di assassinio dell’ex presidente in Pennsylvania, un incidente che ha già cambiato radicalmente, almeno per il momento, la campagna elettorale e, forse, contribuirà ad abbassare i toni ormai incandescenti della retorica politica. Già prima dell’attentato di sabato, la Convention di Milwaukee prometteva di presentare agli elettori americani un messaggio più ‘soft’ e rassicurante, rispetto ai toni accesi della campagna elettorale. La piattaforma del partito, approvata nei giorni scorsi, manteneva alcuni aspetti radicali su temi come l’immigrazione e i dazi verso l’estero, ma indicava un approccio ‘centrista’ sui temi etici, come l’aborto e i diritti Lgbtq. Il segnale che Donald Trump, dopo avere fatto il pieno di voti ‘Maga’, puntava ora a quell’elettorato moderato e indipendente che gli è indispensabile per tornare alla Casa Bianca.

Il tentativo di assassinio subito dal tycoon a Butler, l’immagine di ‘martire’ e combattente che è stata consegnata alla Storia, immortalata in una foto dell’Associated Press, il volto rigato di sangue e il pugno chiuso ad incitare la folla – “Fight! Fight!” – hanno imposto un ulteriore cambiamento. “Questa è un’opportunità per riunire l’intero paese, anche il mondo intero”, ha detto il tycoon in un’intervista al Washington Examiner. A conferma di un cambio dei toni, meno trumpiani, che l’ex presidente intende adottare, l’annuncio che il discorso conclusivo che pronuncerà giovedì sarà diverso, rispetto a quello immaginato prima di Butler. “Il discorso sarà molto diverso rispetto a quello di due giorni fa”, ha detto il tycoon. Per lui, nel giorno di apertura della convention, una buona notizia sul fronte giudiziario. La giudice Aileen Cannon ha archiviato il processo per la vicenda dei documenti riservati della Casa Bianca sequestrati a Mar-a-Lago. Nella sua decisione, la giudice ha affermato che la nomina del procuratore speciale Jack Smith, che ha guidato l’indagine, violava la Costituzione. L’archiviazione, scriveva poco dopo Trump sulla sua piattaforma social Truth, dovrebbe essere solo il “primo passo, seguito rapidamente dall’archiviazione di tutti” gli altri casi da “caccia alle streghe”.

Il tycoon accusava poi il dipartimento di Giustizia guidato dai Democratici di avere “coordinato tutti questi attacchi politici”. Nel post, per la prima volta da anni, Trump si riferiva al suo “avversario politico” Joe Biden, senza usare il consueto appellativo di “crooked”, corrotto. Un segnale, l’ennesimo, di un cambio di linguaggio. Poi, la Convention di Milwaukee gi affidava ufficialmente la nomination repubblicana per la Casa Bianca. Saranno Trump e il suo candidato vice, JD Vance, 39 anni, a sfidare a novembre il ticket Biden-Harris.

Biden: “Trump e Vance vogliono tagliare le tasse ai ricchi”

JD Vance “parla tanto dei lavoratori. Ma ora lui e Trump vogliono alzare le tasse alle famiglie della classe media e proporre altri tagli fiscali per i ricchi”. Lo ha detto in un post su X il presidente americano Joe Biden, invitando i suoi sostenitori a “proteggere la democrazia” e “sconfiggere Trump-Vance”.

