La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha lasciato Washington sabato pomeriggio verso Philadelphia per parlare a un’assemblea pubblica organizzata da APIAVote, un gruppo di advocacy incentrato sulla mobilitazione degli elettori americani di origine asiatica. La campagna di rielezione del presidente Joe Biden sta lanciando un programma per la sensibilizzazione nei confronti di questi elettori, mettendo la vicepresidente in prima linea in questo sforzo. Ma negli ultimi giorni si sta parlando molto di Harris anche come possibile sostituta di Biden per la candidatura a presidente Usa, dopo le preoccupazioni tra i democratici sull’età dell’attuale presidente (81 anni) e sulla fragilità che ha dimostrato durante il dibattito di giugno contro Donald Trump. Harris è stata accompagnata nel suo volo dalla senatrice delle Hawaii Mazie Hirono.

