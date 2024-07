L'editoriale del senatore della sinistra Dem sul New York Times: "Partito la smetta con i battibecchi e le critiche"

Bernie Sanders si schiera con Joe Biden. In un editoriale pubblicato sul New York Times (Nyt), dal titolo ‘Bernie Sanders: Joe Biden for President’, il senatore democratico prende posizione a favore dell’attuale presidente in un momento in cui sono insistenti le voci interne al partito che chiedono un passo indietro di Biden nella corsa alle presidenziali 2024. “Farò tutto il possibile affinché il Presidente Biden venga rieletto. Perché? Nonostante le mie divergenze con lui su alcune questioni, è stato il presidente più efficace nella storia moderna del nostro Paese ed è il candidato più forte per sconfiggere Donald Trump – un demagogo e un bugiardo patologico”, esordisce Sanders. “È ora di imparare una lezione dalle forze progressiste e centriste in Francia che, nonostante le profonde differenze politiche, questa settimana si sono unite per sconfiggere sonoramente l’estremismo di destra”, aggiunge.

“Democratici la smettano con i battibecchi e le critiche”

“Basta! Biden non sarà il candidato ideale, ma sarà il candidato e dovrebbe essere il candidato. E con una campagna efficace che parli dei bisogni delle famiglie lavoratrici, non solo sconfiggerà Trump, ma lo batterà nettamente. È ora che i Democratici la smettano con i battibecchi e con le critiche“, scrive ancora Sanders. Il senatore della sinistra Dem elenca gli elementi su cui è in disaccordo con Biden, per poi passare alla parte in cui argomenta il motivo del suo appoggio. “Sono fortemente in disaccordo con il signor Biden sulla questione del sostegno degli Stati Uniti alla terribile guerra di Israele contro il popolo palestinese. Gli Stati Uniti non dovrebbero fornire al governo estremista di destra di Benjamin Netanyahu un altro nichelino mentre continua a creare uno dei peggiori disastri umanitari della storia moderna. Sono fortemente in disaccordo con la convinzione del Presidente che l’Affordable Care Act, per quanto utile, possa mai risolvere la crisi dell’assistenza sanitaria americana. Il nostro sistema sanitario è rotto, disfunzionale e selvaggiamente costoso e deve essere sostituito con un sistema ‘Medicare per tutti’ a pagamento unico. L’assistenza sanitaria è un diritto umano. E queste non sono le mie uniche divergenze con Biden”, scrive Bernie Sanders. “Ma da oltre due settimane i media si concentrano ossessivamente sul dibattito presidenziale di giugno e sulle capacità cognitive di un uomo che ha, forse, il lavoro più difficile e stressante del mondo“, prosegue. “I media hanno cercato freneticamente ogni essere umano vivente che non sostiene più il Presidente o ogni neurologo che volesse apparire in tv. Purtroppo, troppi democratici si sono uniti a questo plotone di esecuzione circolare. Sì, lo so: Biden è anziano, è incline alle gaffe, cammina in modo rigido e ha avuto un dibattito disastroso con Trump. Ma so anche questo: Un’elezione presidenziale non è una gara di intrattenimento. Non inizia né finisce con un dibattito di 90 minuti”, afferma Sanders.

