L'uomo e l'animale sono stati portati in ospedale dopo il salvataggio e sono in buone condizioni

Un escursionista cieco e il suo cane guida sono stati salvati dalla Guardia Costiera in Oregon con un elicottero dopo essere rimasti bloccati per giorni in una situazione di caldo estremo su un sentiero chiamato Rogue River Trail. L’uomo, 55 anni, aveva iniziato a percorrere il sentiero con il cane e un amico il 3 luglio. Tre giorni dopo, i primi sintomi di colpo di calore, che hanno portato l’amico a lasciarli con cibo e acqua per andare a chiamare i soccorsi. Ma la posizione del sentiero era remota e i soccorritori ci hanno messo giorni per raggiungere l’uomo e il cane, che dopo il salvataggio sono stati portati in ospedale. Sia l’escursionista che l’animale sono in buone condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata