Il presidente degli Stati Uniti stava tenendo un discorso a Detroit

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden continua il suo tour in giro per il Paese in vista delle prossime elezioni con l’obiettivo di convincere legislatori, donatori ed elettori democratici che è ancora in grado di restare saldamente in corsa per la Casa Bianca. Durante un discorso a Detroit, il leader di Washington è stato interrotto da manifestanti filo-palestinesi, che sono stati scortati fuori dalla sicurezza mentre continuavano a cantare “Palestina libera, libera”. Biden ha ripreso a parlare dopo la breve interruzione, dicendo di comprendere “la loro passione”. “Questa guerra deve finire”, ha aggiunto il presidente americano.

