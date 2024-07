Commemorazione per le vittime dell'attacco missilistico russo

Commemorazione per le vittime dell’attacco missilistico russo contro l’ospedale pediatrico di Kiev, in Ucraina. Il più pesante bombardamento della Russia sulla capitale ucraina in quattro mesi ha danneggiato gravemente la struttura ospedaliera, terrorizzando le famiglie e colpendo duramente i loro figli che stanno già lottando contro malattie potenzialmente letali. L’ospedale di 10 piani, la più grande struttura medica per bambini del Paese, stava assistendo 627 pazienti al momento dell’attacco, secondo quanto riferito dal ministro della Sanità di Kiev, Viktor Lyashko. L’orchestra da camera “Kyiv Classic”, guidata dal direttore principale Herman Makarenko, ha eseguito un requiem durante l’ultima funzione.

