Il tycoon: "Noi abbiamo rifiutato, altre piattaforme hanno accettato"

“La Commissione europea ha offerto a X un accordo segreto illegale: se censurassimo silenziosamente i messaggi senza dirlo a nessuno, non ci multerebbero. Le altre piattaforme hanno accettato l’accordo, X no”. Lo scrive Elon Musk dopo che la Commissione europea ha informato la stessa X della sua opinione preliminare secondo cui la piattaforma violerebbe il Digital Services Act (Dsa) in aree legate ai dark pattern, alla trasparenza pubblicitaria e all’accesso ai dati per ricercatori.

