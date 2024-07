Il velivolo di proprietà di Gazprom. Le vittime sono i tre piloti

L’aereo Superjet 100, un aereo di linea regionale a corto raggio, di proprietà dell’azienda Gazprom si è schiantato nel distretto di Kolomenskaya, nella regione di Mosca. A bordo c’erano solo i 3 piloti, che sono morti nello schianto. Facevano parte della compagnia Sukhoi Civil Aircraft. Il velivolo era partito dall’aeroporto Zhukovsky. L’incidente è avvenuto durante un volo di prova dopo alcune riparazioni programmate. Lo riporta l’agenzia Tass.

Jet crashes in Moscow region

The Transport Investigative Committee told RT that it is still clarifying information about an alleged accident with a Sukhoi Superjet 100 airliner in the Kolomna area

On board the aircraft – which can hold almost 100 passengers#Russia #jet pic.twitter.com/m4wAOkyhZp

