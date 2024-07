Secondo l'85% degli intervistati l'attuale titolare della Casa Bianca sarebbe troppo anziano per un secondo mandato

Due terzi degli americani (il 67% per la precisione) ritengono che Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca dopo il primo, deludente, duello televisivo con Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio condotto Abc News/Washington Post/Ipsos su un campione composto per la gran parte da sostenitori di Biden.

Inoltre secondo l’85% degli intervistati l’attuale titolare della Casa Bianca sarebbe troppo anziano per un secondo mandato. Un dato, questo, in aumento del 4% rispetto alla rilevazione di aprile.

