Il leader della maggioranza al Senato sarebbe aperto a una nuova candidatura democratica

Secondo quanto appreso da Axios, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer è pronto a scaricare Joe Biden e sta comunicando privatamente ai donatori di essere aperto a una candidatura democratica alle prossime elezioni che non sia guidata dall’attuale presidente. In pubblico, Schumer ha insistito nel dire di essere “dalla parte di Joe”, ma in privato la pensa diversamente. Tre persone a conoscenza della questione hanno raccontato che negli ultimi 12 giorni Schumer ha ascoltato le idee e i suggerimenti dei donatori sul modo migliore per far progredire il partito. “Come ho più volte affermato pubblicamente e privatamente, sostengo il presidente Biden e resto impegnato a garantire che Donald Trump venga sconfitto a novembre“, ha affermato Schumer in una dichiarazione dopo la pubblicazione dell’articolo da parte di Axios.

