Per il noto attore la rinuncia "sveglierebbe" gli elettori a favore del partito

La star del cinema e democratico di lunga data George Clooney ha aggiunto la sua voce alle richieste che Joe Biden lasci la corsa alla presidenza. Clooney ha detto in un articolo sul New York Times che ama Biden, ma il partito perderebbe la corsa così come qualsiasi controllo al Congresso con lui come candidato. “Questa non è solo la mia opinione; questa è l’opinione di ogni senatore, membro del congresso e governatore con cui ho parlato in privato”, ha scritto Clooney.

Il celebre attore ha ospitato diverse raccolte fondi a Hollywood, inclusa una per Biden il mese scorso. Clooney ha sostenuto che il partito dovrebbe scegliere un nuovo candidato alla convention del mese prossimo, affermando che il processo sarebbe “disordinato” ma “sveglierebbe” gli elettori a favore del partito. Biden ha rifiutato di porre fine alla sua candidatura alla rielezione dopo la sua deludente prestazione nel dibattito contro il possibile candidato repubblicano Donald Trump.

