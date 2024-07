I diplomatici dei 32 Paesi sono al lavoro sul documento finale del summit in corso a Washington

Durante il vertice Nato in corso a Washington, il Segretario Generale Stoltenberg ha delineato i piani dell’Alleanza per aiutare l’Ucraina nel contrastare la Russia: “Abbiamo concordato un fondo di 40 miliardi a Kiev per fermare l’avanzata di Mosca e non lo facciamo perché vogliamo prolungare la guerra, lo facciamo perché vogliamo porre fine al conflitto il prima possibile”.

