Il tycoon lancia la sfida al presidente

Donald Trump ha sfidato il presidente americano, Joe Biden, a tenere un nuovo dibattito televisivo e addirittura, ironizzando, a una “partita di golf”. Nel precedente duello tv, ha spiegato Trump ai suoi sostenitori riuniti in uno dei suoi campi di golf vicino a Miami, “la nostra vittoria è stata così netta che il partito di Joe ora vuole che getti la spugna e rinunci alla presidenza dopo una singola esibizione di 90 minuti. Vogliono che ‘Crooked Joe’ esca dalla corsa. È un peccato il modo in cui lo stanno trattando. Ma non dispiacetevi per lui. È un tipo molto cattivo“.

