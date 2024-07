Il presidente Usa alle celebrazioni dei 75 anni del Trattato Atlantico

L’Ucraina, con il sostegno della Nato, “può fermare e fermerà Putin“. È il messaggio lanciato da Joe Biden in apertura del Vertice di Washington, davanti ai leader della “più forte e efficace alleanza nella Storia del mondo”, radunati nello stesso luogo, l’Andrew W. Mellon Auditorium, dove nel 1949 venne firmato il Trattato dell’Atlantico del Nord.

Stoltenberg: “Rischio più grande sarebbe se la Russia vincesse”

Il presidente Usa, apparso energico e convincente, a fugare i timori della vigilia, ha dato sostanza alla sua affermazione con l’annuncio di una “storica donazione“. Gli Stati Uniti, ha detto, insieme a Germania, Olanda, Romania e Italia “forniranno all’Ucraina l’equipaggiamento per cinque ulteriori sistemi di difesa aerea strategica e nei prossimi mesi gli Stati Uniti e i nostri partner intendono fornire all’Ucraina dozzine di ulteriori sistemi di difesa aerea tattici”. Poco prima, Biden aveva ricordato come nel 2020 “solo nove alleati” spendevano il 2% del Pil per la Difesa. “Quest’anno sono 23” e “gli altri Paesi raggiungeranno presto questo traguardo”, ha detto. Nel gruppo di nazioni che dovranno centrare l’obiettivo, anche l’Italia. Il discorso del presidente Usa era stato preceduto da quello del segretario generale uscente dell’Alleanza, Jens Stoltenberg. “Non ci sono guerre senza rischi”, ma “il rischio più grande sarebbe se la Russia vincesse in Ucraina” e “non possiamo permetterlo”, il suo messaggio. “Il momento per sostenere la democrazia è ora e il posto è l’Ucraina”, aveva aggiunto davanti ai leader dell’Alleanza. Alcune note di colore. Il filmato celebrativo dei 75 anni dell’Alleanza, in perfetto stile hollywoodiano, proiettato ad inizio cerimonia. Il coro di una rappresentanza delle Forze Armate Usa che ha intonato “You’ll never walk alone”, canzone di un celebre musical del passato, adottato poi dai tifosi del Liverpool come loro inno. Infine, la Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile Usa, consegnata a Stoltenberg da Biden. La stessa medaglia che Obama assegnò, tra gli altri, a Bob Dylan, autore negli anni ’60 di tanti inni pacifisti.

