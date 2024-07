Le vittime sono moglie e figlie di John Hunt, commentatore della Bbc. Il principale sospettato per il triplice omicidio è il 26enne Kyle Clifford

La polizia britannica sta cercando un uomo legato all’uccisione di tre donne con una balestra, imparentate tra loro, in una casa di Bushey, nel nord-ovest di Londra. Il principale sospettato per il triplice omicidio è il 26enne Kyle Clifford, il quale – secondo la polizia – “potrebbe essere ancora armato” e potrebbe trovarsi a Londra o nella vicina contea dell’Hertfordshire. Le tre donne sono state trovate gravemente ferite ieri sera. La polizia e gli operatori sanitari giunti in ambulanza hanno cercato di salvarle ma non c’è stato niente da fare.

Vittime attacco sono moglie e figlie commentatore Bbc

Le tre donne uccise in un attacco con la balestra a Bushey, nel nord-ovest di Londra, nel Regno Unito, sono la 61enne Carol Hunt, moglie del commentatore della Bbc John Hunt, e due delle loro figlie, di 25 e 28 anni. Lo riporta la BBC.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata