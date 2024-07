Situazione degenerata per via della disposizione dei posti a sedere

Panico su un volo Ryanair partito mercoledì mattina da Agadir, in Marocco, e diretto a Londra Stansted costretto a un atterraggio d’emergenza dopo una violenta rissa tra i passeggeri. A scatenarla sarebbe stata la disposizione dei posti, come riporta il Sun che pubblica un video in esclusiva dello scontro ad alta quota. Come si legge su tabloid d’Oltremanica, i primi segnali di tensione si sarebbero registrati già al momento dell’imbarco per poi degenerare dopo mezz’ora dal decollo. A scatenare tutto sarebbe stata la richiesta di un uomo sulla trentina, che avrebbe chiesto a una donna di spostarsi per potersi sedere con la sua famiglia.

Secondo le testimonianze citate dal Sun, al diniego della donna, ci sarebbero state urla e pugni con un passeggero che avrebbe anche accusato un malore. Per evitare il peggio, il pilota è stato quindi costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Marrakech. All’atterraggio, la polizia locale è salita a bordo e ha fermato i nove passeggeri conivolti nell’aggressione.

Le disavventure per gli altri passeggeri non sono però terminate con l’arrivo a Marrakech dove il personale Ryanair ha impiegato più di due ore per far scendere dall’aereo tutte le persone coinvolte nella rissa. Come se non bastasse, l’equipaggio ha nel frattempo raggiunto il massimo delle ore di volo e le circa 200 persone rimaste a bordo sono state caricate su pullman e trasportate in un hotel per la notte in attesa del primo volo disponibile il mattino seguente. Anche quest’ultimo volo, però, è stato cancellato costringendo i passeggeri a un ulteriore ritardo che ha portato a 34 il totale delle ore necessarie a completare il loro viaggio.

