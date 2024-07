Le immagini delle fiamme nel sobborgo di Derrimut

Un’esplosione ha innescato un vasto incendio in una fabbrica di Melbourne, in Australia. I vigili del fuoco hanno prontamente cercato di estinguere l’incendio nel sobborgo di Melbourne di Derrimut con più di 30 camion e squadre di pompieri impegnate. Il denso fumo nero ha indotto le autorità a emettere avvisi per i sobborghi circostanti l’incendio: non sono stati segnalati feriti.

