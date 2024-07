Un'intera ala della struttura è crollata e potrebbero esserci molte persone intrappolate sotto le macerie

Le immagini dall’alto della devastazione lasciata dall’attacco missilistico russo che ha colpito l’ospedale pediatrico Okhmatdyt nella capitale ucraina Kiev: due persone hanno perso la vita nel raid sulla struttura sanitaria, ma in tante potrebbero essere rimaste intrappolate tra le macerie, e le squadre di soccorso sono al lavoro alla ricerca dei dispersi e di eventuali superstiti. Come si vede dalle immagini, un’intera ala a due piani dell’ospedale è crollata e colonne di fumo nero fuoriescono dalle fondamenta dell’edificio. In tantissimi i volontari anche tra la popolazione civile ad aiutare nelle operazioni di soccorso. Oltre a Kiev, nella mattina di lunedì Mosca ha colpito con raid missilistici varie altre località dell’Ucraina, e il bilancio ancora parziale delle vittime parla di 28 morti.

