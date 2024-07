Il primo ministro ha visitato una fattoria

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha compiuto lunedì il suo primo viaggio fuori dalla capitale da quando ha ripreso le sue funzioni dopo essere sopravvissuto a un attentato. Il premier, con le stampelle, ha visitato una fattoria a Slovenská Nová Ves, a nord-est della capitale Bratislava, insieme al ministro dell’Agricoltura Richard Takáč. In una breve dichiarazione, Fico ha affermato che la Slovacchia non è pronta a revocare il divieto di importazione di prodotti agricoli dall’Ucraina e ha ringraziato gli agricoltori per il loro lavoro.

