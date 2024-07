Evento commemorativo nella capitale Pyongyang

La Corea del Nord ha celebrato il 30mo anniversario della morte del suo leader fondatore Kim Il Sung. L’attuale leader Kim Jong Un si è presentato in piazza Kim Il Sung, nel centro della capitale nordcoreana Pyongyang, per partecipare a un grande evento commemorativo per suo nonno.

