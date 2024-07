Nel rogo Lake Fire sono andati a fuoco 49 chilometri quadrati di terreno

Vigili del Fuoco al lavoro con aerei ed elicotteri in California per domare una serie di grossi incendi che negli ultimi giorni hanno devastato la contea di Santa Barbara, a nord-ovest di Los Angeles. Nel più importante dei roghi, chiamato Lake Fire, sono andati a fuoco 49 chilometri quadrati di erba, cespugli e legname: l’incendio, spiegano i pompieri, mostrava un “comportamento estremo” e aveva il “potenziale per una grande espansione” a causa delle alte temperature e della bassa umidità in questo periodo nella regione. I meteorologi prevedono che l’ondata di caldo prolungata, che ha già infranto record precedenti negli Stati Uniti, persisterà, portando temperature oltre i 40 gradi su tutta la costa ovest degli Usa.

