La leader del Rassemblement National: "Abbiamo raddoppiato il numero di parlamentari"

Non una sconfitta ma una vittoria rimandata: così Marine Le Pen, leader dell’estrema destra francese del Rassemblement National, commenta i risultati delle elezioni parlamentari in Francia, dove la sua coalizione a sorpresa è risultata solo terza e la sinistra del NFP si è affermata come prima forza politica. “La nostra vittoria è solo rimandata” ed Emmanuel Macron si trova “in una situazione insostenibile”, ha detto Le Pen in un’intervista a TF1. Le Pen ha sottolineato quello che ha definito un “progresso” di RN contro “l’insieme di una coalizione totale”. E ha concluso: “Ho troppa esperienza per essere delusa da un risultato in cui raddoppiamo il numero di parlamentari“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata