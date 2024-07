Il candidato premier del RN: "Per noi il più grande passo avanti della nostra storia"

Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National e candidato premier alle odierne elezioni legislative, commenta i primi risultati secondo cui il RN a sorpresa è risultato solo la terza coalizione alle urne dietro la sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP) e il centro macroniano. E si esprime contro quella che ha definito “l’alleanza del disonore”, parlando di “pericolosi accordi elettorali” che “stasera gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon“. Il riferimento è agli accordi tra sinistre e macroniani che hanno portato alle desistenze dei candidati dei rispettivi partiti in vista del secondo turno in modo da offrire un’unica alternativa al RN.

“Per RN più grande passo avanti della sua storia”

Bardella si è comunque detto anche soddisfatto per quello che ha definito “il più grande passo avanti della storia” del Rassemblement National. Il partito ha realizzato un balzo in avanti rispetto al numero di suoi deputati che erano nel Parlamento uscente, pur non arrivando primo come previsto.

“Oggi inizia tutto, vento speranza non smetterà di soffiare”

Il Rassemblement National (RN) è “l’unica alternativa” al “partito unico” che abbraccia Nuovo fronte popolare (Nfp) e campo macroniano, “lo slancio di RN, che lo ha portato in testa al primo turno e gli ha permesso di raddoppiare il numero di deputati, è la base della vittoria di domani” e “stasera tutto inizia“, “da diversi mesi si è sollevata una speranza che non smetterà mai di soffiare“, ha poi affermato Bardella, ringraziando i sostenitori per quello che ha definito uno “slancio patriottico”.

