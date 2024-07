Il presidente degli Stati Uniti non fuga i dubbi sulle sue condizioni fisiche e mentali: "Il dibattito in tv è stato un brutto episodio"

Joe Biden non fuga i dubbi sulle sue condizioni fisiche e mentali. Nell’intervista a George Stephanopoulous trasmessa da Abc News, organizzata dopo la debacle nel dibattito tv di Atlanta con Donald Trump, il presidente Usa ha eluso più volte la domanda più importante: è disposto a sottoporsi a un test cognitivo? Sto “bene”, ha detto, faccio un test cognitivo “ogni giorno”, assolvendo i miei doveri di presidente. Secondo le reazioni dei commentatori Usa, le rassicurazioni del presidente non sono sufficienti. “Non credo che calmerà le preoccupazioni”, ha detto David Axelrod, ex consigliere alla Casa Bianca di Barack Obama, citato dal New York Times.

Nel corso dell’intervista, durata 22 minuti, il presidente ha rubricato la disastrosa prestazione di Atlanta come un “brutto episodio”, dovuto alla stanchezza e al raffreddore. “Ero esausto”, ha detto, escludendo che la sua pessima prova sia stata dovuta a una condizione fisica o mentale. Sono ancora in “buona forma”, ha insistito l’81enne presidente, che si è attribuito la responsabilità della debacle di Atlanta.

“Non è colpa di nessuno“, ha detto, fugando le voci di una ‘purga’ all’interno del suo staff.Biden per tutta la giornata aveva confermato l’intenzione di continuare la sua campagna per la rielezione. “Sono in corsa” e “vincerò di nuovo”, aveva detto il presidente parlando in una scuola media di Madison, in Wisconsin. Il presidente aveva anche nuovamente ammesso che il dibattito della scorsa settimana con Donald Trump “non è stata la mia migliore performance“. Ma, aveva insistito, ho già “battuto Donald Trump” e “lo batterò di nuovo”.

Nell’intervista a Abc News il presidente ha anche ignorato le richieste di farsi da parte per un candidato più giovane, provenienti da più parti del Partito democratico. Abbandonerò la campagna solamente “se me lo chiede il Signore”, ha detto il presidente.La campagna di Donald Trump nell’immediato non ha diffuso una nota ufficiale in risposta all’intervista di Biden a Abc News. Tuttavia, alcuni esponenti, come l’addetta stampa nazionale della campagna, Karoline Leavitt, hanno ragito in tempo reale sui social media a quanto veniva trasmesso dalla tv. “Biden nega la realtà ed è in declino”, ha scritto Leavitt.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata