Diseppelliti anche quattro cadaveri

La cima dell’Everest è cosparsa di rifiuti. II campo più alto della montagna è disseminato di spazzatura e ci vorranno anni per ripulirlo. Quest’anno uno sherpa ha guidato una squadra che ha lavorato per rimuovere i rifiuti e disseppellire i cadaveri congelati da anni. Il team di soldati e sherpa, finanziato dal governo nepalese, ha rimosso 11 tonnellate di rifiuti, quattro cadaveri e uno scheletro durante la stagione di scalata 2024. Negli ultimi anni, il governo ha imposto agli scalatori di riportare i loro rifiuti. Questo, insieme a una maggiore consapevolezza degli scalatori nei confronti dell’ambiente, ha ridotto in modo significativo la quantità di rifiuti abbandonati. Tuttavia, nei decenni precedenti non era così.

