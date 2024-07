Veneto, Lombardia e Campania le regioni più virtuose, fermo il Centro

Il Nord davanti a tutti, segue il Sud con una formidabile rimonta, indietro e praticamente fermo il Centro. E’ la foto scattata da Legambiente con la premiazione dei miglior Comuni d’Italia nella gestione dei rifiuti nel corso della XXXI edizione di ‘Comuni ricicloni’.

I comuni virtuosi sono 698 pari all’11% in più rispetto alla scorsa edizione; di questi 450 sono ‘piccoli Comuni’ sotto i 5mila abitanti. Salgono a oltre 4 milioni i cittadini serviti da un efficiente servizio di gestione dei Rifiuti (4.058.542 per la precisione con un aumento di 539.590 abitanti rispetto al 2022); rappresentano il 6,9% del totale della popolazione (lo scorso anno era al 6%). Il Nord si conferma campione con 434 Comuni; è però “inarrestabile” la rimonta del Sud con 231 Comuni e un incremento del 23,8% rispetto alla scorsa edizione. Resta fermo il Centro con 33 Comuni. Tra le regioni ‘fuoriclasse’, il Veneto (173 Comuni), la Lombardia (101 Comuni) e la Campania (83 Comuni). Passi indietro per il Trentino-Alto Adige che perde nove Comuni, e per il Piemonte (meno 10). Sono ritenuti Comuni virtuosi nella gestione dei Rifiuti urbani, quelle amministrazioni che riescono a contenere la produzione pro-capite di Rifiuti indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg per abitante all’anno.

