L'azione sarebbe una risposta all'uccisione - da parte di Israele - di Muhammad Nasser, comandante di tre divisioni nel sud del Libano

In una dichiarazione ufficiale i miliziani libanesi di Hezbollah hanno confermato di aver lanciato 200 razzi e uno sciame di droni carichi di esplosivo contro il nord di Israele, in risposta all’uccisione, da parte delle truppe di Tel Aviv, di Muhammad Nasser, comandante di tre divisioni nel sud del Libano. Noto anche come ‘Hajj Abu Nimah‘, Nasser è il terzo alto funzionario di Hezbollah a venire ucciso in quasi nove mesi di combattimenti lungo il confine tra Libano e Israele.

Le forze israeliane di difesa (Idf), al momento, non hanno commentato l’attacco. Il servizio di emergenza Magen David Adom afferma di aver soccorso due persone cadute mentre cercavano rifugio durante l’attacco.

Idf aggiorna dati su attacco Hezbollah: 200 razzi e 20 droni

In un aggiornamento sul maxi attacco di Hezbollah contro il nord Israele di questa mattina, l’Idf afferma che il gruppo libanese ha lanciato circa 200 razzi e 20 droni. Alcuni di questi sono stati abbattuti dalle difese aree e dai caccia israeliani. Lo riporta The Times of Israel. In risposta alla raffica, aerei israeliani hanno colpito obiettivi riconducibili all’organizzazione a Ramyeh e Houla, nel sud del Libano.

Idf: “In ultimi raid colpiti 50 siti di miliziani”

Nell’ultimo giorno gli aerei da combattimento e i droni israeliani hanno colpito oltre 50 siti nella Striscia di Gaza ritenuti appartenenti a gruppi di miliziani. Lo riporta The Times of Israel, citando le forze israeliane di difesa (Idf). Questi bombardamenti avvengono mentre le truppe di Tel Aviv continuano a operare nel quartiere Shejaiya di Gaza City, a Rafah e nel corridoio centrale di Netzarim.

A Shejaiya le truppe dell’Idf sostengono di aver ucciso decine di uomini armati in scontri ravvicinati, con il fuoco dei carri armati e richiedendo attacchi aerei. Nel quartiere di Shejaiya sarebbero anche stati demoliti diversi tunnel. A Rafah le truppe della 162esima divisione hanno ucciso diversi miliziani usando un drone, mentre nella parte centrale della Striscia la 99esima divisione ha ordinato attacchi aerei contro miliziani e infrastrutture.

