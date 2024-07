Migliaia di manifestanti si sono radunati in Place de la République a Parigi

Dopo il risultato delle ultime elezioni in Francia, con la vittoria del Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen, migliaia di manifestanti si sono radunati in Place de la République, a Parigi, “per un fronte democratico contro l’estrema destra”. Personalità di sinistra stanno salendo sul palco. Tra loro anche lo storico Patrick Boucheron che chiede di mettere a tacere le dispute all’interno del blocco della sinistra e la scrittrice Annie Ernaux che è intervenuta in video-collegamento. Dominique Sopo, presidente di SOS Racisme, ha affermato che “è a sinistra che abbiamo la soluzione contro l’odio”. Infine, il sociologo Pierre Rosanvallon ha ricordato che mancano “98 ore all’irreversibile”.

