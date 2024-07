I tre leader si incontreranno mercoledì a margine del summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai

Il presidente russo Vladimir Putin mercoledì incontrerà il leader cinese Xi Jinping e quello della Turchia Recep Tayyip Erdogan, a margine del summit dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha riferito l’assistente presidenziale per gli affari internazionali Yuri Ushakov e lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il summit Sco si terrà il 3 e 4 luglio ad Astana, in Kazakistan, con lo slogan ‘Rafforzare il dialogo multilaterale – lottare per la pace e lo sviluppo’.

“I colloqui bilaterali si svolgeranno principalmente il 3 luglio, cioè prima dell’apertura del vertice della Sco. Si presume che terremo il primo colloquio con il presidente mongolo Khurelsukh, poi un colloquio con il presidente azero Aliyev, quindi un colloquio con il leader pakistano Sharif. Poi un colloquio con Erdogan, quindi un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. E prima di andare via per una cena non ufficiale per i partecipanti al vertice, il nostro presidente incontrerà il padrone di casa di questo vertice, il signor Tokayev”, ha detto l’assistente di Putin. Parlando dell’imminente incontro del leader russo con Erdogan, Ushakov ha osservato che i due discuteranno di questioni importanti e delicate, precisando che il Cremlino si aspetta che venga toccato l’argomento della prevista visita di Putin in Turchia. Il 4 luglio, l’agenda del leader russo prevede principalmente eventi al vertice, ma potrebbe esserci tempo per piccoli e brevi contatti bilaterali, ha concluso Ushakov.

