Il Capo del Cremlino: "Pronti a dialogo con Paesi Nato su sicurezza Eurasiatica"

La Russia prevede di sviluppare ulteriormente gli armamenti nucleari che rappresentano una garanzia di deterrenza strategica e di equilibrio tra poteri nel mondo. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, incontrando al Cremlino i laureati delle università militari. “I nostri piani includono l’ulteriore sviluppo della triade nucleare come garanzia di deterrenza strategica e equilibrio di potere nel mondo”, ha affermato Putin, citato dalla Tass. La ‘triade nucleare’ risulta normalmente costituita da tre componenti: marittima, terrestre e aerea.

Putin: “Pronti a dialogo con Paesi Nato su sicurezza Eurasiatica”

La Russia è disponibile a discutere questioni sulla sicurezza in Eurasia con tutte le parti, compresi i paesi dell’Unione europea e della Nato non appena questi saranno pronti a farlo. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, incontrando al Cremlino i laureati delle università militari. Lo riporta la Tass. “Siamo pronti per un’ampia discussione internazionale su queste questioni chiave e vitali – sia con i nostri colleghi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, della Csi, dell’Eaeu, dei Brics, sia con altre associazioni internazionali, Stati europei e Nato compresi”, ha affermato Putin.

Intanto la guerra in Ucraina è arrivata al giorno 849: numerosi droni sarebbero stati lanciati dalle forze ucraine verso il territorio russo durante la notte

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata