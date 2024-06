Un funzionario: "Allerta mai così alta da almeno 10 anni"

Diverse basi militari statunitensi in tutta Europa sono state poste in stato di allerta elevato nel fine settimana per il timore che un attacco terroristico possa colpire personale o strutture militari statunitensi. Lo riporta la Cnn, citando due funzionari statunitensi.

Un funzionario: “Minaccia attiva e affidabile”

Le basi, tra cui la guarnigione dell’esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il Comando europeo degli Stati Uniti, hanno innalzato domenica il livello di allerta alla condizione di protezione della forza ‘Charlie’, secondo i funzionari. Questo status “si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture”, secondo l’esercito americano. Uno dei funzionari statunitensi, di stanza in una base in Europa, ha spiegato che non si vedeva questo livello di allerta “da almeno 10 anni”, e aggiungendo che di solito significa che l’esercito ha ricevuto una “minaccia attiva-affidabile”.

