L'identità dell'aggressore è ancora in corso di accertamento

Un uomo armato di balestra ha ferito un agente di polizia che sorvegliava l’ambasciata israeliana a Belgrado, venendo a sua volta ucciso dall’agente. Lo riferisce il ministro serbo dell’Interno, Ivica Dacic.

L’assalitore, ha spiegato, ha colpito l’agente al collo, e il poliziotto ha “utilizzato l’arma per autodifesa, per sparare all’aggressore, che è morto a causa delle ferite riportate”. Il poliziotto era cosciente quando è stato trasportato nel principale ospedale di emergenza di Belgrado, dove verrà operato. L’identità dell’aggressore è ancora in corso di accertamento. “Si sta indagando su tutte le circostanze dell’attacco e sui possibili moventi”, ha affermato Dacic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata