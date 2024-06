L'esponente di Renaissance ha votato a Vanves

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha votato per le elezioni legislative francesi dopo che il presidente Emmanuel Macron, in seguito all’esito delle Europee, ha deciso lo scioglimento del Parlamento. Attal, esponente di Renaissance, ha votato in uno dei seggi di Vanves, nel dipartimento dell’Hauts-de-Seine nella regione dell’Île-de-France. Le elezioni anticipate sono state indette dopo che Rassemblement National, il partito di estrema destra di Marine Le Pen, ha nettamente sconfitto i centristi del presidente Macron alle elezioni Europee. Il capo dell’Eliseo ha deciso di sciogliere il parlamento in un’enorme scommessa che potrebbe portare l’estrema destra francese a guidare un governo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata