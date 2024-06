Forte preoccupazione dei democratici dopo il dibattito con Donald Trump

Il presidente americano Joe Biden continuerà la corsa alle presidenziali in programma a novembre 2024, nonostante la performance considerata poco convincente nel dibattito con lo sfidante Donald Trump. “Certo che non si ritirerà” ha detto il portavoce della campagna di Biden, Seth Schuster, in un messaggio testuale riportato da The Hill.

Media Usa: “Cresce fra i democratici la volontà di sostituire Biden”

Cresce fra i democratici americani la voglia di sostituire Joe Biden come candidato alle prossime elezioni presidenziali. Un ex assistente della Casa Bianca e della campagna di Biden conversando con Politico ha definito quanto visto in Tv “terribile”. Un esponente democratico del Congresso ha detto al Wall Street Journal di essere “molto preoccupato” e in generale fra i dem c’è il timore che possa essere “troppo tardi” per trovare un altro candidato. “I partiti esistono per vincere e l’uomo sul palco con Trump non può vincere“, il duro commento di un esponente democratico al New York Times. Lo stesso quotidiano ha riferito che un gruppo di esponenti dem che stava guardando il dibattito insieme alla Camera ha parlato di un “disastro” per Biden.

