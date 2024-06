Il presidente accolto dai supporter per un evento elettorale a Raleigh

Dopo la performance negativa nel dibattito tv con Donald Trump, Joe Biden è volato a Raleigh, in North Carolina, per un evento della campagna elettorale per le presidenziali. Il presidente americano, accompagnato dalla moglie Jill, è stato accolto dai supporter dopo essere sceso dall’aereo.

