Il conducente del tir è ricoverato in gravi condizioni, non si segnalano altri feriti

Un tir si è schiantato contro una casa nella periferia del New Jersey, negli Stati Uniti. Le riprese aeree dell’incidente mostrano le forze dell’ordine locali e i vigili del fuoco che fermano il traffico e assistono i residenti del quartiere. L’autista è stato trovato privo di sensi ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. L’uomo potrebbe aver perso il controllo del camion dopo un malore mentre era alla guida. Non sono stati segnalati feriti tra i residenti del quartiere, compreso il proprietario della casa colpita.

