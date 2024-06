Da settimane i cittadini protestano contro la nuova controversa legge finanziaria

Sale il bilancio delle vittime tra i manifestanti in Kenya che da settimane protestano contro la manovra finanziaria del governo che porterà all’aumento e alla introduzione di nuove tasse. Una decisione fortemente contestata dai cittadini, soprattutto giovani. La cosiddetta “GenZ“, che per la prima volta si ribella senza partiti, leader o tribù a governare le istanze. La Presse ha sentito uno di loro: “Sono un piccolo imprenditore di 28 anni nato e cresciuto a Nairobi. Rappresento la gioventù keniota e mi identifico come ‘Zelenial’ riconoscendo la mia posizione di millenial con la mentalità aperta, che ammira e si impegna con la GenZ. Questa doppia prospettiva mi permette di apprezzare quel contemporaneo approccio alla vita abbracciato da questo movimento. Stiamo protestando contro la proposta di legge finanziaria 2024-2025 e contro le sue misure fiscali che crediamo metteranno in ginocchio l’economia keniota. Le nostre principali preoccupazioni si concentrano soprattutto sull’aumento dell’Iva al 16% sulle transazioni finanziarie e sui prodotti essenziali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata