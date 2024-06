Migliaia di persone protestano contro l'imposizione di nuove tasse. Spari della polizia sui dimostranti

Caos in Kenya: migliaia di persone, che manifestano contro l’imposizione di nuove tasse, sono entrati in Parlamento e parte dell’edificio è in fiamme. È in corso l’evacuazione.

La polizia, inoltre, ha sparato munizioni vere contro i dimostranti a Nairobi, la capitale. Le proteste contestano una controversa legge finanziaria che dovrebbe introdurre nuove tasse, tra cui un’imposta ecologica che aumenterà il prezzo di beni come gli assorbenti e i pannolini. La proposta di tassare il pane è stata rimossa a seguito delle contestazioni ma i manifestanti continuano a chiedere al Parlamento di non approvare la legge.

Assalto al Parlamento: diversi morti

Durante le proteste sarebbero morte diverse persone. I giornalisti hanno visto almeno tre corpi fuori dopo che la polizia ha aperto il fuoco. I dimostranti hanno superato gli agenti nel tentativo di entrare nella Camera poco dopo che i legislatori avevano votato per l’approvazione della norma. Anche l’ufficio del governatore di Nairobi, membro del partito al potere, è stato dato alle fiamme.

