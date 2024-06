Approvata legge finanziaria: la polizia spara gas lacrimogeni sui manifestanti

Proseguono le proteste a Nairobi, in Kenya, contro la legge finanziaria che aumenterà le tasse ai cittadini. Migliaia di cittadini, per lo più giovani, hanno manifestato in tutto il Paese contro la controversa manovra economica 2024 presentata dal governo del presidente William Ruto e approvata dal Parlamento keniota. Utilizzando hashtag come #RejectFinanceBill2024 e #OccupyParliament, i manifestanti hanno organizzato proteste contro il provvedimento, tentando di assaltare il Parlamento.

I manifestanti sostengono che la legge finanziaria va contro la promessa elettorale di Ruto di mettere i poveri al centro della politica economica, ridurre le tasse e abbassare il costo della vita. In risposta alle proteste, la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni, manganelli e idranti per disperdere le persone. Finora sono morti due manifestanti e centinaia sono rimasti feriti. Tra i dimostranti in piazza a Nairobi c’è anche la sorella dell’ex presidente americano Barack Obama.

