Le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni contro le persone in protesta per gli aumenti delle tasse

Più di 200 manifestanti sono stati arrestati nella capitale del Kenya, Nairobi, durante le proteste in corso contro gli aumenti delle tasse, proposti in una legge finanziaria che dovrebbe essere presentata in parlamento. Martedì la polizia ha lanciato lacrimogeni contro centinaia di manifestanti, costringendo le aziende a chiudere temporaneamente per paura di saccheggi. I gruppi della società civile affermano che, nonostante gli arresti, le manifestazioni e il previsto sit-in davanti agli edifici del Parlamento continueranno.

