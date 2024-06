L'opera è lunga circa 500 metri e ci sono volute tre settimane pe realizzarla

In Perù, nella capitale Lima, è stato svelato un murales che celebra il 25esimo anniversario del celebre film di Star Wars “La minaccia fantasma”. L’opera si trova in via Jirón nel quartiere di La Victoria, una zona degradata della città che, fino a poco tempo fa, era piena di rifiuti, ma decine di artisti urbani hanno deciso di ripulirla e di trasformare i suoi muri in una grande tela di cemento per i graffiti.

Il murales è stato realizzato da Pedro Urrutia, un graffitaro di 27 anni, assieme ad altri 33 artisti peruviani, che hanno lavorato per tre settimane per creare l’opera lunga circa 500 metri.

