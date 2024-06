L'evento è partito da una popolare area commerciale nel nord della Capitale ed è terminato al Parco Bicentenario.

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Quito, in Ecuador, per celebrare il Pride. I partecipanti hanno invaso la città con bandiere, striscioni, cartelli e hanno marciato a suon di musica. L’evento è parito da una popolare area commerciale nel nord della Capitale ed è terminato al Parco Bicentenario.

