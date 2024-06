Avrebbero perlustrato un bar di Francoforte dove si sarebbe dovuta recare la vittima che poi ha allertato la polizia: non è ancora chiaro per quale servizio segreto lavorasse il trio

Tre persone sono state arrestate a Francoforte con l’accusa di lavorare per un servizio segreto straniero. Come riferito dalla Procura federale, i tre uomini, provenienti da Armenia, Russia e Ucraina, avrebbero controllato un cittadino ucraino residente in Germania.

I tre sospettati, Robert A. (ucraino), Vardges I. (armeno) e Arman S. (russo), avrebbero perlustrato un bar di Francoforte dove si sarebbe dovuta recare la vittima. Tuttavia, il ‘bersaglio’ si è insospettito e, secondo fonti di sicurezza, ha allertato la polizia, che è intervenuta. L’ucraino, in patria, avrebbe combattuto contro i russi.

I tre sono stati arrestati mercoledì scorso dalla polizia criminale statale dell’Assia. Secondo Der Spiegel, non è ancora chiaro per quale servizio segreto lavorasse il trio. Stando alle prime informazioni uno di loro si è recato in Germania solo di recente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata