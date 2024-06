Il leader di Mosca è stato accolto dal Presidente vietnamita To Lam

Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal Presidente vietnamita To Lam al palazzo presidenziale di Hanoi, al suo arrivo in Vietnam per una visita di Stato. Durante il suo viaggio, il leader russo dovrebbe incontrare il politico più potente del Vietnam, il Segretario Generale del Partito Comunista Nguyen Phu Trong, e altri funzionari. Putin arriva in Vietnam dopo le recenti visite in Cina e Corea del Nord.

